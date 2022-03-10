57-річний Девід Беннет прожив два місяці після експериментальної операції.

Помер перший у світі пацієнт, якому американські хірурги пересадили генетично модифіковане серце свині.

57-річний Девід Беннет прожив два місяці після експериментальної операції, яка стала результатом багаторічних досліджень вчених і могла стати вирішенням критичної нестачі донорських органів по всьому світу, повідомляє Бі-бі-сі.

Операція пройшла 7 січня і спочатку нове серце функціонувало, проте стан Беннета почав погіршуватися кілька днів тому. Він помер 8 березня, підтвердили лікарі медичного центру при Університеті штату Меріленд.

У Беннета було смертельне серцево-судинне захворювання, і участь у лікарському експерименті була його єдиним шансом на виживання. До операції він перебував на апаратах життєзабезпечення протягом шести тижнів, і претендентом на трансплантацію людського серця стати не міг.

Перед операцією сам Беннет підтверджував, що обізнаний, наскільки ризикована експериментальна пересадка серця свині. На її проведення фахівці з Університету Меріленда отримали від влади спеціальний дозвіл, пояснивши, що без операції пацієнт помре.

"Він проявив себе як сміливий і благородний пацієнт, він боровся до самого кінця", - зазначив у заяві лікарні хірург Бартлі Гріффіт, який провів операцію.

Син пацієнта, Девід Беннет-молодший висловив подяку "за кожен інноваційний момент, кожну божевільну мрію, кожну безсонну ніч, які стали частиною цього історичного починання".

Але, як він зазначив, він сподівався, що трансплантат стане "початком надії, а не її кінцем".

За словами сім'ї пацієнта, після операції він встиг провести кілька тижнів в оточенні своєї сім'ї, подивитися Супербоул (фінальну гру національної ліги американського футболу) і висловити надію, що скоро він зможе потрапити додому, до своєї собаки на прізвисько Лакі.

За словами фахівця Університету Меріленда доктора Мухаммеда Мохуддіні, важливість операції Беннета складно переоцінити: "Вчені змогли побачити, що генетично модицифированное серце свині може функціонувати в людському тілі при достатньому пригнічуванні імунної системи". Хірурги сподівалися, що успіх цієї операції допоможе врятувати життя безлічі людей по всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня американські хірурги провели першу у світі експериментальну операцію, в ході якої пацієнту було пересаджено генетично модифіковане серце свині. Операція тривала сім годин, після неї стан пацієнта оцінювався як хороший.

Через тиждень після операції лікарі повідомляли, що Девід Беннет, почуває себе добре.