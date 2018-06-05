Хлопчик помер напередодні в Одеській міській інфекційній клінічній лікарні, куди був доставлений з Миколаївського району Одеської області.

В Одесі від кору померла 10-місячна дитина.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в департаменті охорони здоров'я Одеської міськради.

За словами представника департаменту, дитина померла від обширної пневмонії, що стала ускладненням захворювання на кір.

Як розповіла УНІАН відомий волонтер Катерина Ножевнікова з посиланням на дані медиків, хлопчик помер напередодні в Одеській міській інфекційній клінічній лікарні, куди був доставлений з Миколаївського району Одеської області.

Читайте такожУ закарпатському селі на кір захворіли 56 дітей

За її даними, дитина - наймолодша в багатодітній родині, де на кір перехворіла вся сім'я.

«Лікарі зробили все можливе. Важка пневмонія, ускладнена кором. Щеплення дитина не встигла отримати за віком - перше роблять у рік. Мама досі вибирається з хвороби. Старші діти теж перехворіли й одужали. Владик не витягнув - народився ослабленим на ранньому терміні», - розповіла Ножевнікова.

Зараз волонтери готують до відправки тіло дитини додому (200 км від Одеси), оскільки його бабуся не може оперативно знайти відповідний транспорт.

Ножевнікова акцентувала, що всі члени сім'ї (крім померлого хлопчика) були щеплені від кору і, на її думку, єдине, що могло запобігти зараженню - колективний імунітет.

Як повідомляв УНІАН, в Ананьївському районі Одеської області в одній з частин Національної гвардії зафіксовано захворювання на кір.