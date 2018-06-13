На Львівщині двоє школярів отримали опіки через аварію на теплотрасі

Прорив труби подачі гарячої води стався на вулиці Степана Бандери у місті Новояворівськ. Постраждали двоє дітей, які знаходилися неподалік теплотраси.

У місті Новояворівськ Львівської області внаслідок прориву труби подачі гарячої води на вулиці Степана Бандери постраждали двоє дітей, які знаходилися неподалік теплотраси.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 червня, близько 21:00, на вул. Степана Бандери у місті Новояворівськ стався прорив на трубі подачі гарячої води (теплотраси) діаметром 325 мм до житлових будинків. Витік гарячої води під тиском травмував двох місцевих жителів, хлопчиків віком 9 та 14 років, які знаходилися неподалік теплотраси.

Обох дітей з термічними опіками ніг різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів Львова та Новояворівська.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, за цим фактом правоохоронці проводять перевірку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині 12-річний школяр отримав сильні опіки від ураження електрострумом на даху поїзда.