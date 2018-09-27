У школі під Одесою зафіксовано спалах вірусного гепатиту

Наразі відомо, що захворіли дев'ятеро учнів.

У селі Соше-Острівське Одеської області група учнів захворіла на вірусний гепатит.

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Про це, посилаючись на Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України, повідомляє Vgorode.

Загалом захворіли 9 учнів. Попередньо, причиною стали порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Зазначається, що в школі не було води через ремонт водопровідних мереж.

Джерело інфекції поки невідоме, проводиться перевірка. Є версія, що вірус був занесений однією зі школярок, що проживає в неблагополучній сім'ї у сусідньому селі.

Раніше на Житомирщині було зафіксовано спалах вірусного гепатиту серед учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Холосне Коростенського району Житомирської області.