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У школі під Одесою зафіксовано спалах вірусного гепатиту

13:31, 27 вересня 2018
Новини регіонів
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Наразі причина, з якої школярі захворіли на гепатит, невідома / фото УНІАН

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Про це, посилаючись на Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України, повідомляє Vgorode.

Загалом захворіли 9 учнів. Попередньо, причиною стали порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Зазначається, що в школі не було води через ремонт водопровідних мереж.

Джерело інфекції поки невідоме, проводиться перевірка. Є версія, що вірус був занесений однією зі школярок, що проживає в неблагополучній сім'ї у сусідньому селі.

Раніше на Житомирщині було зафіксовано спалах вірусного гепатиту серед учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Холосне Коростенського району Житомирської області.

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Теги: #школа#Одеська область#гепатити