У Львівській області в пенсіонерки діагностували сказ (відео)

У пацієнтки були судоми, вона непритомніла.

У 68-річної жінки зі Львівської області діагностували сказ.

Читайте такожНа Чернігівщині - спалах сказу на фермі: працівникам призначено лікування

Нині вона в реанімації, у тяжкому стані, на штучній вентиляції легенів, йдеться в сюжеті ТСН.

Три місяці тому жінку вкусив за руку власний собака, але по меддопомогу потерпіла не звернулася. Через два тижні пес здох, але й після цього жінка не пішла до лікарів.

Як повідомляв УНІАН, взимку в Харкові скажений кіт відправив до лікарні трьох осіб.