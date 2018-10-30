У Львівській області в пенсіонерки діагностували сказ (відео)
10:55, 30 жовтня 2018Новини регіонів
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У пацієнтки були судоми, вона непритомніла.
Жінка перебуває у тяжкому стані / Скріншот
У 68-річної жінки зі Львівської області діагностували сказ.
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Нині вона в реанімації, у тяжкому стані, на штучній вентиляції легенів, йдеться в сюжеті ТСН.
Три місяці тому жінку вкусив за руку власний собака, але по меддопомогу потерпіла не звернулася. Через два тижні пес здох, але й після цього жінка не пішла до лікарів.
Як повідомляв УНІАН, взимку в Харкові скажений кіт відправив до лікарні трьох осіб.
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