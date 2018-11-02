На Львівщині від сказу померла жінка (відео)
14:30, 02 листопада 2018Новини регіонів
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Після випадку сказу у селі провакцинували всіх котів та собак.
Жінка не одразу звернулася до медиків / Скріншот
Від сказу на Львівщині померла 68-річна жінка. За її життя медики боролися кілька днів, але марно.
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Вона заразилась ще три місяці тому, коли її вкусив домашній пес. До лікарів жінка не звернулась, навіть коли собака помер.
Кілька днів тому вже непритомну жінку до інфекційної лікарні привіз син, але час було втрачено. Після випадку у селі провакцинували всіх котів та собак.
Як повідомляв УНІАН, взимку в Харкові скажений кіт відправив до лікарні трьох осіб.
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