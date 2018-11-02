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На Львівщині від сказу померла жінка (відео)

14:30, 02 листопада 2018
Новини регіонів
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Жінка не одразу звернулася до медиків / Скріншот

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Вона заразилась ще три місяці тому, коли її вкусив домашній пес. До лікарів жінка не звернулась, навіть коли собака помер.

Кілька днів тому вже непритомну жінку до інфекційної лікарні привіз син, але час було втрачено. Після випадку у селі провакцинували всіх котів та собак. 

Як повідомляв УНІАН, взимку в Харкові скажений кіт відправив до лікарні трьох осіб.

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Теги: #Львівська область#сказ