На Львівщині від сказу померла жінка (відео)

Після випадку сказу у селі провакцинували всіх котів та собак.

Від сказу на Львівщині померла 68-річна жінка. За її життя медики боролися кілька днів, але марно.

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Вона заразилась ще три місяці тому, коли її вкусив домашній пес. До лікарів жінка не звернулась, навіть коли собака помер.

Кілька днів тому вже непритомну жінку до інфекційної лікарні привіз син, але час було втрачено. Після випадку у селі провакцинували всіх котів та собак.

Як повідомляв УНІАН, взимку в Харкові скажений кіт відправив до лікарні трьох осіб.