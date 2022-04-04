Наразі щеплення отримали 12 зимівників, які не були вакциновані.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" щепилися першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Наразі щеплення отримали 12 зимівників, які не були вакциновані, бо вирушили на станцію у березні 2021, коли процес вакцинації в Україні тільки починався. Учасники сезонної експедиції, які мають повний курс щеплення від COVID-19, отримають бустерну дозу.

"Ми щиро вдячні МОЗ за надані вакцини й турботу про нас. Тепер ми зможемо повертатися додому більш захищеними. Це дуже важливо для кожного зимівника, адже наша дорога в Україну проходить через півсвіту, а після року в Антарктиді без зовнішніх контактів наш імунітет має значно меншу здатність протистояти вірусам", – зазначив керівник 26-ї Української антарктичної експедиції Богдан Гаврилюк.

***Криголам "Ноосфера" із 66 дозами вакцини Comirnaty на борту вирушив на станцію "Академік Вернадський" у середині лютого, за тиждень до нападу Росії на нашу країну.

Під час транспортування було дотримано всіх норм холодового ланцюгу. Зокрема, на судні вакцини зберігалися у морозильній камері, що працює в режимі -78 градусів за Цельсієм. За нормами пильно стежив лікар "Ноосфери" Сергій Носенко.

На жаль, COVID-19 нікуди не зник. Українці продовжують хворіти, і наразі заразитися на нього стало ще легше. Крім того, через війну не в усіх хворих є доступ до необхідної медичної допомоги.

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