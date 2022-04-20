Такі небезпечні хвороби, як кір, поліомієліт, дифтерія та інші не пропали під час війни. Вчасно зроблена вакцинація може врятувати життя.

Навесні високий ризик підхопити небезпечні інфекційні захворювання, а через перебої з доставками ліків вилікуватися буде важче. Також під час війни нікуди не пропав коронавірус. Зроблене вчасно щеплення може врятувати вас від ускладнення і навіть смерті. Особливо важливо прищеплювати дітей.

Як зробити щеплення під час війни

Вакцини від хвороб, які входять до Національного переліку щеплень, можна отримати безкоштовно. У список входить десять інфекційних захворювань: гепатит В, туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, коклюш, правець, гемофільна інфекція (Hib), кір, краснуха і епідемічний паротит ("свинка"). Ці хвороби можуть бути смертельними, а вакцина значно знижує ризик захворіти.

Зробити щеплення безкоштовно можна у сімейного лікаря, з яким укладена декларація. В умовах війни зробити щеплення можна в будь-якому медичному закладі, а укладати декларацію не потрібно. Щеплення від коронавірусу також можна отримати в лікарні або в пунктах експрес-вакцинації.

Які щеплення потрібно робити навесні

Навесні варто зробити щеплення від правцю, якщо стара вже прострочена. Цю смертельно небезпечну хворобу можна отримати при контакті з землею або садовими приладдями. Дорослим робити таке щеплення потрібно кожні 10 років.

Людям, які часто бувають на дачі, в лісі або на природі, варто прищепитися від кліщового енцефаліту, оскільки навесні починається сезон активності кліщів. Щеплення від енцефаліту робиться кожні 3 роки.

Досі актуальна вакцинація від коронавірусу. Через війну цій хворобі приділяється менше уваги, але пандемія ще не переможена. Щеплення від COVID-19 безкоштовне і безпечне. Людям, які прищеплювалися восени або на початку зими, зараз варто зробити ревакцинацію.

Повний календар щеплень для будь-якого віку дивіться тут.

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