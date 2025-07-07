Важливо виявити кліща в перші години укусу, зазначила Лариса Мороз.

Інкубаційний період з моменту укусу кліща до появи симптомів хвороби може тривати до 7-10 днів. Про це в етері "Київ 24" розповіла лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз.

"Перш за все треба профілактично ставитися, щоб не виникло захворювання. Є можливість неспецифічної профілактики даного захворювання. Якщо ви побачили укус кліща, то повинні звернутися за медичною допомогою. Якщо укус кліща ви помітили і видалили його протягом 48-72 годин, ви можете провести під наглядом лікаря профілактику – дві пігулки Доксициклину", – сказала Мороз.

Вона зазначила, що цього достатньо для профілактики, аби захворювання від укусу не розвинулося в організмі.

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"Якщо ви втратили час, чи побачили кліща, коли він набрався достатньо крові. І це вже пройшов тиждень чи навіть більше. Якщо зʼявилося почервоніння в місці укусу, треба проводити завчасне лікування гострої фази захворювання — це 10 днів той же Доксициклин. Це допоможе захворюванню не перейти в хронічну форму", – додала Мороз.

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Вчені з'ясували, що у кліщів є "улюблена" група крові. Так, учені встановили, що найчастіше кліщі виявляли інтерес до другої групи крові – А (II). Експеримент повторювали понад сто разів, щоб підтвердити цю закономірність. А найменший інтерес кліщі виявляли до крові третьої групи – В (III).

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