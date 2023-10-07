Фахівець пояснив, спроба схуднути може бути важкою, особливо якщо ви не можете зрозуміти, чому дієта не працює.

Людині, яка сидить на дієті, для досягнення мети скинути кілька зайвих кіло потрібно їсти більше білка.

Як зазначив британський лікар Майкл Мослі, спроба схуднути може бути важкою, особливо якщо ви не можете зрозуміти, чому дієта не працює. "Навіть якщо ви ведете активний спосіб життя і дотримуєтеся здорового харчування, іноді зайва вага просто не хоче йти", - описав він ситуацію багатьох тих, хто худне, пише Daily Mail.

У зв'язку з цим фахівець поділився одним простим способом скинути зайві кілограми, і він полягає тільки у вживанні додаткового білка.

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Він пояснив, що коли ми худнемо, то втрачаємо не тільки м'язи, але і жир, і саме м'язи допомагають спалювати калорії. На відміну від жиру, м'язи спалюють енергію протягом дня, а це означає, що коли ви втрачаєте м'язи, ваш основний метаболізм (калорії, які ви спалюєте в спокої) також сповільнюється. Це означає, що після припинення дієти утримати вагу буде складніше.

"Що ж можна зробити, щоб зберегти м'язи і швидкість метаболізму, якщо ви хочете схуднути? Переконайтеся, що ви їсте достатньо білка, так як він необхідний для підтримки м'язової маси", - зазначив фахівець.

"Якщо ви хочете схуднути безпечно та ефективно, переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 50 г білка на день (хорошим джерелом є м'ясо, риба, яйця, тофу та цільні зерна) і що щоденне споживання білка розподіляється між трьома основними прийомами їжі, оскільки таким чином він краще засвоюється", - пояснив Мослі.

Він зазначив, що також слід регулярно займатися фізичними вправами, особливо вправами з обтяженнями, такими як віджимання і присідання, щоб зберегти м'язи.

Інші способи схуднути

Фахівці радять для схуднення багато гуляти і не забувати про правильне харчування. Втрачати вагу від прогулянок цілком реально, потрібно лише зробити це своєю звичкою і постійно рухатися.

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