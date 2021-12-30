Госпіталізацій та смертей серед пацієнтів з цим штамом значно менше, зазначають вчені.

Перше велике дослідження даних про смертність серед пацієнтів з "Омікроном", свідчить про нижчу летальність штаму.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Дослідники Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії, які вивчають ситуацію з поширенням коронавірусу у Південній Африці, спостерігали за пацієнтами, що були госпіталізовані у провінції Гаутенг (ПАР), початковому епіцентрі спалаху "Омікрону".

Читайте такожУ Британії пацієнтів з "Омікроном" виписують з лікарні через 3 дніВони виявили, що під час хвилі "Омікрону" померло 4,5% пацієнтів. До того, як цей варіант став поширеним, летальність була на рівні 21,3%.

Середній вік для госпіталізації під час цієї хвилі був значно нижчим (39 проти 49), що, ймовірно, допомогло зменшити кількість смертей.

У Великобританії, де вищий за ПАР рівень вакцинації населення, рівень смертності теж впав. Наразі вмирає 1 людина з 833. Максимум, який фіксували, - 1 людина з 30.

Дослідження також показало, що пацієнтів з "Омікроном" виписують з лікарень значно швидше (в середньому за 4 дні, під час попередніх хвиль - в середньому за 8,8 дня).

Також менша кількість пацієнтів з "Омікроном" потребувала інтенсивної терапії (1% проти 4,3%) та кисневої підтримки (45% проти 99,5% в попередні хвилі). Читайте такожГреція і Франція посилюють обмеження через штам "Омікрон" (фоторепортаж, відео)

Вчені зауважили, що значна кількість тих, хто перехворів або отримав щеплення, допомогла змінити клінічну картину вірусу. Утім вони не виключають, що цей варіант за своєю суттю був менш важким.

Дослідники кажуть, що якщо ті самі результати будуть відтворені в усьому світі, це покладе край епідемії та знаменує перехід до ендемічної фази.

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