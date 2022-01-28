Перша фаза дослідження зосереджена на з’ясуванні, скільки вірусу треба організму, щоб інфікуватися.

Британські вчені розшукують громадян, які добровільно заразилися б коронавірусом для участі у програмах з розробки ефективніших вакцин від недуги.

Про це повідомляє Reuters.

Учасники повинні бути здоровими, віком від 18 до 30 років. Після інфікування добровольці перебуватимуть на 17-денному карантині. Усім, у кого з’являться симптоми, призначать лікування моноклональними антитілами Regeneron Ronapreve.

Перша фаза дослідження Оксфордського університету була зосереджена на з’ясуванні, скільки вірусу треба організму, щоб інфікуватися. Друга буде спрямована на визначення імунної відповіді, необхідної для запобігання інфікуванню.

Читайте такожНімеччина пропонує ЄС скоротити дію сертифіката про одужання від COVID-19Науковці близькі до визначення найслабшої "дози" інфекції, яка гарантує безсимптомне протікання хвороби або протікання недуги зі слабкими симптомами в учасників експерименту.

Після отримання даних дослідники інфікують добровольців, щоби визначити рівень антитіл й імунних Т-клітин, необхідних для запобігання зараження.

У заяві ідеться, що результати випробувань допоможуть зробити майбутню розробку вакцин швидшою й ефективнішою.

Недоліком є ризик виникнення ускладнень від коронавірусу, проте науковці вживають запобіжні заходи.

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