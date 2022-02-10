А ось розлучення для чоловіків являє найвищий ризик в плані передчасної смерті.

Укладення шлюбу є секретом більш тривалого життя, особливо серед чоловіків.

Такого висновку дійшли в офісі національної статистики Великобританії, передає medikforum. Щасливе сімейне життя дозволить людині прожити набагато довше, як показує інформація офісу нацстатистики. Виявилася, що смертність серед самотніх чоловіків і жінок вдвічі вище, в порівнянні з їх ровесниками, які перебувають у шлюбі. Було проаналізовано 5 млн смертей в період з 2010 по 2019 роки серед жителів Британії старше 20 років.

Для чоловіків розлучення, як показує інформація, становило найвищий ризик в плані передчасної смерті. Так, на 100 тис. чоловіків було зафіксовано 2319 летальних випадків серед тих, що пройшли через розлучення. Серед холостяків, які ніколи не вступали в шлюб, їх було 2077, а серед вдівців – 1640. Але найнижча цифра в 1073 смерті була зареєстрована серед одружених чоловіків.

Серед жінок, які і так живуть довше за чоловіків, рівень смертності на 100 тис. склав 1307 для одиноких, 1230 для вдів, 1114 для розлучених. Серед заміжніх цей показник становив всього 699.

Дана статистика підтверджує результати численних попередніх досліджень, які показували, що люди, які перебувають у шлюбі, живуть довше і ведуть більш здорове і щасливе життя. Це пов'язано з тим, що партнери піклуються про здоров'я один одного, наполягають на медичних оглядах, доглядають в період хвороби і проявляють психологічну підтримку, яка вкрай важлива. Відчуття щастя приносить найзначніші переваги в плані здоров'я, оскільки воно допомагає зменшити стрес і продовжити здорову тривалість життя. Сімейно-орієнтовані люди набагато рідше піддають себе будь-якому виду ризикованої поведінки.

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