Привести в стан роздратування людину можуть навіть найнезначніші речі.

У житті сучасної людини існує безліч речей, здатних миттєво вивести її з рівноваги, і зустрічаються вони досить часто.

Користувачі Мережі на порталі reddit з'ясовували найдратівливіші речі. Виявилося, що багатьох дратують люди, які виходять з ліфта, дверей, поїзда метро, або виходять з ескалатора, а потім просто зупиняються як укопані, провокуючи негайне скупчення інших людей, оскільки всім "доводиться обходити придурка".

Також багато хто висловив роздратування, що коли в ході розмови або суперечки співрозмовник, висловивши свою думку, не дає сказати і слова своєму опонентові. "Коли в розмові хтось вимовляє цілий монолог, і закінчуючи, не дає вам вставити жодного слова і йде", - описав ситуацію один з користувачів.

"Я бачу, ти познайомився з моїм батьком", - відреагував на коментар інший користувач.

"Він би порозумівся з моєю мамою", - написав ще один автор.

"Я просто продовжую говорити і слідую за цією людиною, поки не скажу все", - поділився своїм досвідом користувач.

Ще дуже багатьох дратує неможливість швидко і легко відкрити упаковку, яка насправді повинна відкриватися без зусиль.

Ще один з користувачів повідомив, що його дуже дратує, коли люди смітять. "Просто кидайте сміття у відро для сміття, а не на підлогу", - закликав він. З ним погодилося багато авторів. "Повністю згоден, я курю, але недопалки на землю не кидаю. Я тушу недопалок і кладу в кишеню, поки не знайду відро для сміття, щоб позбутися його", - написав користувач. Його також підтримали багато користувачів, зазначивши, що не так складно потримати сміття, поки не знайдеш черговий сміттєвий бак.

Ще дуже багатьох дратують люди, які невміють цінувати чужу працю і при цьому по-хамськи ставляться до тих, хто їм допомагає. Для прикладу одна з користувачок, яка працює медсестрою написала: "Робота медсестрою зруйнувала моє уявлення про людяність. Звичайна людина нещасна, жахлива і егоїстична. Це дійсно змушує вас цінувати хороших людей".

Також сильно дратує людей, коли вони б'ються головою об що-небудь. Один з користувачів написав, що він дуже стримана людина, але коли він вдаряється головою на нього нападає найсильніший спалах люті. "Моя реакція люті на те, що я вдаряюся головою об щось, сильно невідповідна тому, якою вона повинна бути. У мене було кілька божевільних спалахів в стилі істерики через це", - написав другий користувач.

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