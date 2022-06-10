Хворий знаходиться в лікувальному закладі на ізоляції.

У Польщі підтвердили перший випадок інфікування мавпячою віспою.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє RMF24.

"У нас було близько 10 підозр на захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 червня – день, коли у нас перший випадок", – сказав міністр під час прес-конференції.

Представник МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що пацієнт перебуває на ізоляції в лікарні, з ним проведено епідеміологічне опитування.

У міністерстві не повідомляють деталі про пацієнта і місце його госпіталізації.

Мавпяча віспа:

Згідно з інформацією на офіційному сайті ВООЗ, вперше організація була проінформована про нове захворювання 7 травня - тоді до Великобританії приїхала людина, заражена віспою. З того моменту нові випадки захворювання стали фіксувати та в інших країнах.

З початку травня 2022 року в Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи.

Щонайменше в 12 країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія і Великобританія. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про розслідування ще 50 можливих випадків і попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше.

Голова Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький не виключає, що мавпяча віспа може бути зафіксована в Україні, тому що багато громадян повертаються з країн Європи.

Станом на 6 червня 2022 року випадки зараження виявлені у 27 країнах.

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