Щепитися можна безкоштовно в будь-якому пункті або центрі вакцинації.

В Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, бустерну дозу підліткам рекомендують через 6 місяців після завершення первинного курсу вакцинації. Якщо дитина, з медичних показань, отримала додаткову дозу вакцини, то бустер вводять через 3 місяці після отримання додаткової дози.

"Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer)", - йдеться у повідомленні.

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Що потрібно для щеплення дитини

12-13 років. Для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів відповідно до статті 43 "Основ законодавства про охорону здоров’я".

Для щеплення дітей 12-13 років обов’язковою є інформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів відповідно до статті 43 "Основ законодавства про охорону здоров’я". 14-18 років. Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Пацієнти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації, при цьому не обов’язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем. Від 18 років. Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти COVID-19, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого.

Де можна дізнатися адресу пункту вакцинації

Щепитися можна безкоштовно в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Адреси та контакти пунктів та центрів за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.

Скільки дітей померли від COVID-19 в Україні

За час пандемії в Україні від ускладень коронавірусної хвороби померло 83 дитини. Загалом захворювання підтвердили у майже 390 тисяч неповнолітніх. Лише за минулий тиждень захворіли більше 1600 дітей.

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