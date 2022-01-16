У суботу COVID-19 діагностували у понад 500 дітей.

Коронавірус в Україні у суботу, 15 січня, діагностували у 6 379 осіб, зокрема COVID-19 знайшли у 503 дітей та 92 медиків.

За добу госпіталізовані 1 957 пацієнтів, а одужали 2 359, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

У міністерстві додали, що у суботу жертвами коронавірусу стали 88 осіб.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 16 січня:

Загальна кількість захворілих – 3 754 458 осіб;

Загальна кількість тих, хто переборов хворобу, – 3 553 642 особи;

Загальна кількість жертв – 98 283;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів 17 168 201.

Читайте такожМОЗ скоротило "помаранчеву" зону: де поліпшилася ситуаціяНагадаємо, коронавірус в Україні 14 січня діагностували у 10 569 осіб, 13 числа COVID-19 знайшли у 10 476 людей, а 12-го – у 10 046.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. В нашій країні у березні 2020-го розпочався карантин, і він триває до цього часу.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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