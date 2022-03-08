Такі дії ворога порушують всі міжнародні конвенції, зазначив міністр Ляшко.

Терористи з країни-агресора уже вивели з ладу в Україні 61 лікарню.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час телемарафону.

За його словами, в частині з них пошкоджені вікна, обстріляні поверхи. Ляшко зазначив, що, зокрема, в Ізюмі знищено лікарню.

Він також розповів, що в лікарні у Волновасі знищене приймальне відділення, яке було відкрито цього року.

Ляшко зазначив, що воно знищено вщент - "терористів, мабуть, дратує те, які хороші ці медичні заклади". Міністр повідомив, що знищено новітнє обладнання, яке було поставлене в лікарню.

Ляшко наголосив, що такі дії ворога "порушують всі конвенції міжнародні, у тому числі Женевську, якою заборонено під час військових дій обстрілювати заклади охорони здоров'я".

Також Ляшко повідомив, що сьогодні, на жаль, у нас є утруднений доступ з доставкою ліків на окуповані території, оскільки країна-агресор не відкриває гуманітарних коридорів і це не дозволяє вчасно поставити інсуліни, знеболювальні апарати. "Це негативно впливає на здоров'я людей", - додав він.

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