Це новий пакет, яким для медзакладів передбачено понад 1 млн грн щомісяця, незалежно від того, будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, чи ні.

З початку 2022 року до програми медичних гарантій включено новий пакет медичних послуг – "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Наразі Національна служба здоров'я завершує останні контрактування за даним пакетом.

Зазначається, що лікарні, які отримали контракти за пакетом "готовності", були визначені регіональними департаментами охорони здоров'я опорними для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою. Йдеться про один медзаклад на 200 тис. населення відповідної області.

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Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від Національної служби здоров'я фінансування в розмірі 1 млн 053 тис. 510 грн.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, всього у 2022 році на даний пакет передбачено майже 2,5 млрд грн.

"Готовність до реагування" – новий пакет, яким передбачено понад 1 млн грн щомісяця, незалежно від того, будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у т.ч. з коронавірусною хворобою, чи ні. Держава платить за готовність надавати медичну допомогу у разі необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше – у Києві та на Дніпропетровщині – по 16 лікарень", – повідомив Ляшко.

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