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Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла, як вагітним жінкам захистити плід під час війни.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".
"Радісний та надзвичайно відповідальний період життя. Всі сили, фізичні та душевні ресурси спрямовуються на збереження та ріст нового життя. Під час війни природнім, більше того, загостреним є прагнення захистити себе та свою майбутню дитину", – пояснила вона.
Декілька порад, котрі можуть стати у нагоді, якщо ви вагітні під час війни:
- Перебування у максимально захищеному місці. Хтось має можливість виїхати у іншу місцевість, де менше бомбардувань і немає ризику захоплення території окупантами. Хтось може вивчити можливості найближчого сховища, оптимальний маршрут, як туди дістатися, а також заздалегідь потурбуватися про все необхідне (ліки, вода, харчі, теплі речі).
- Зв'язок з лікарем і план транспортування до лікарні. Важливим є будь-який зв'язок з лікарем (телефонний, месенджери, соціальні мережі), щоб мати можливість оперативного консультування та моніторингу власного стану. А також для розуміння того, як діяти і що робити, якщо відбудуться різкі зміни самопочуття і буде необхідна госпіталізація.
- Душевний спокій та емоційна рівновага. Під час вагітності кожна жінка ніби занурена в середину себе, сконцентрована на собі та своїй майбутній дитині. Збереження майбутнього життя стає найголовнішим приорітетом. Усе інше сприймається як другорядне й далеке. Під час війни важливо цей стан свідомо підсилювати – робити перерви у військових новинах, не занурюватися в них повністю, натомість читати корисні матеріали для вагітних і намагатися зберігати звичний режим життя.
- Група підтримки. Добре, якщо є спілкування з іншими вагітними жінками або мамами, які нещодавно народили, з вашої місцевості або сусідніх містечок для самопідтримки та допомоги. Це може бути як офлайн, так і онлайн спілкування. У таких групах усі на одній хвилі, в одній темі, тому вам буде про що поговорити. Таке спілкування може бути корисним і в контексті отримання інформації, і в контексті підтримки емоційної рівноваги.
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