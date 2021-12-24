Тепер вже недостатньо кожні 48 годин здавати тест на коронавірус.

У Ватикані всіх співробітників зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 або надати документи про одужання. Такі заходи вжиті з метою не допустити нового спалаху захворюваності на тлі поширення штаму "Омікрон".

Тепер вже недостатньо кожні 48 годин здавати тест на коронавірус, повідомляється на сайті CatholicNews. Нові правила Державного секретаріату Ватикану оприлюднені 23 грудня і набули чинності негайно.

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Згідно з новими правилами, співробітники Ватикану, які не можуть довести, що вони були вакциновані або вилікувалися від коронавірусу, не будуть допущені до роботи і їм не будуть платити зарплату.

Перед цим Папа Римський Франциск назвав вакцинацію "актом любові", оскільки вона спрямована на захист людей від COVID-19. Крім того, він підтвердив необхідність того, щоб міжнародне співтовариство і далі активізувало зусилля зі справедливого і швидкого доступу до вакцин у всьому світі.

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