Тетяну Рижикову називають одним із кращих педіатрів міста.

В Одесі померла директорка міської дитячої лікарні №2 Тетяна Рижикова - за попередньою інформацією, від наслідків COVID-19.

Як повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради, Рижикова пішла з життя вчора, 1 лютого.

"Усе своє життя Тетяна Іванівна присвятила служінню дітям. Після закінчення медичного інституту пройшла трудовий шлях від дільничного лікаря-педіатра до керівника дитячої лікарні, яку очолювала останні 16 років", - йдеться в повідомленні.

У медичній сфері Рижикова працювала 43 роки.

Зазначається, що вона користувалася повагою, любов'ю колег та пацієнтів як високопрофесійний фахівець і добра, порядна, чуйна людина, яка віддавала весь свій час і все серце улюбленій справі.

За керівництва Рижикової в міській дитячій лікарні №2 було створено та оснащено сучасним обладнанням одне з кращих в Україні відділень реанімації новонароджених.

У мерії підкреслюють, що зі смертю Рижикової Одеса втратила одного з кращих фахівців в області педіатрії та управління охороною здоров'я.

Прощання з нею відбудеться 3 лютого у Свято-Олексіївському храмі.

У соціальних мережах користувачі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Рижикової. Люди пишуть, що вона померла від наслідків COVID-19.

"Навесні минулого року померла її мама. Вона тяжко перенесла це, що позначилося на здоров'ї...", - написав один зі знайомих медика.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі на 92-му році життя помер відомий український лікар-фтизіатр Леонід Авербух.

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