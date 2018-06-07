Людські вуха визнали ідеальним "домом" для тарганів

У разі потрапляння у вухо комахи фахівці рекомендують одразу звертатися до лікаря.

Фахівці Університету Північної Кароліни пояснили причини, з яких таргани залазять у вуха людям.

Як виявилося, комах приваблює запах вушного каналу, там вони почуваються у безпеці, передає The Verge.

Комахи люблять невеликі, теплі та вологі місця, тому нерухома людина стає ідеальною жертвою.

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"Для таргана вухо здається безпечним місцем для їжі та відпочинку", - зазначає експерт-ентомолог Кобі Шаль.

Проблема в тому, що тарган, який забрався у вухо, як правило, застряє і не може самостійно вибратися звідти. Іноді вони можуть жити там цілий тиждень без їжі і води.

Люди інстинктивно намагаються дістати стороннє тіло з вушного каналу і тим самим вбивають таргана. Це небезпечно: у передсмертних конвульсіях він може пошкодити барабанну перетинку і позбавити слуху. Крім того, всередині нього є мільйони бактерій, які можуть призвести до інфекцій.Тому в разі потрапляння у вухо комахи рекомендується звертатися до лікаря.

Раніше в Китаї втекли більше мільйона тарганів, яких вирощували для медицини.