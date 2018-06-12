Народжена без частини мозку дівчинка померла в 10 років (відео)

Лікарі казали, що дівчинка проживе лише кілька годин.

Жителька Самоа Міраклентина Джулі Нанай, яка з'явилася на світ із серйозними патологіями мозку, померла у віці 10 років.

Дівчинка народилася в 2007 році без частини мозку, а її очі завжди були заплющені, передає The Daily Mail.

Лікарі говорили її батькові, що вона проживе лише кілька годин. Також вони пропонували дати їй померти, проте чоловік не дозволив піти на такий крок.

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Незважаючи на побоювання місцевих лікарів, Міраклентина дихала навіть через чотири доби. "Я нахилився і сказав їй, що йду, й вона повернулася до мене, коли я прошепотів їй на вухо. Я ніколи не забуду цей день", - поділився спогадами батько.

Пізніше чоловік навчився визначати за запахом і плачем, коли дитина була голодною. "Я так сумую за нею, і коли згадую її, моє серце розбивається", - розповів чоловік.

Раніше в Китаї чоловікові вирізали 15-кілограмову пухлину, з якою він прожив майже 50 років.