У Конго 33 людини загинули від вірусу Ебола - ВООЗ

18:28, 05 серпня 2018
Зарубіжні новини
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У Конго стався новий спалах смертельно небезпечного вірусу Ебола / Ілюстрація ВОЗ

Про це повідомляє CNN посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

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Згідно з інформацією ВООЗ, ще 43 людини під підозрою, у 13 з них наявність вірусу підтвердили лабораторними дослідженнями.

Спалах захворювання зафіксовано в провінції Північне Ківу, де знаходиться понад мільйон переміщених осіб і боротьба між урядовими силами і озброєними групами бойовиків значно ускладнює обмеження поширення вірусу.

"Ми реагуємо на спалах вірусу, у якого один із найвищих показників смертності серед усіх відомих захворювань, але в контексті зони бойових дій", - сказав очільник відділу надзвичайних ситуацій ВООЗ Пітер Салама.

У травні повідомлялось, що зі спеціального Фонду ООН виділили два мільйони доларів на боротьбу з вірусом Ебола у Конго. 

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Теги: #Африка#Конго#вірус Ебола