Вчені вперше виростили життєздатні штучні легені

Раніше штучні легені, пересаджені гризунам, відмовляли в протягом декількох годин, до того, як встигали розвинути кровоносні судини.

Вченим вперше вдалося виростити в лабораторії штучні легені, які потім були імплантовані свиням.

Як повідомляє dt.ua із посиланням на Science News, після імплантації свині прожили кілька тижнів без будь-яких медичних ускладнень.

Наголошується, що раніше штучні легені, пересаджені гризунам, відмовляли в протягом декількох годин, до того, як встигали розвинути кровоносні судини.

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Нові легкі вирощені з клітин реципієнта, що знижує ризик відторгнення. Якщо ефективність такого способу буде показана для людей, в подальшому він дозволить вирішити проблему з донорським матеріалом і чергами на пересадку легень.

У ході експерименту вчені за допомогою суміші детергентів і цукру відокремили клітини від легенів свиней-донорів, в результаті чого вийшов 3D-каркас з міжклітинних білків. У ньому вчені стали вирощувати культуру клітин, виділених у тварин-реципієнтів. Легені росли протягом 30 днів в резервуарі біореактора, наповненого поживними розчинами. Готові органи були пересаджені чотирьох свиням замість лівої легені.

Свині прожили 10 годин 14 днів, місяць і два місяці, після чого їх було вбито. Дослідники провели розтин тварин для того, щоб оцінити, наскільки добре прижилися органи. Протягом всього досліду свині не отримували імунодепресанти, але вчені не виявили ознак відторгнення пересадженого органу в жодному з випадків.

Наголошується, що свиня, яка прожила довше за всіх, не відчувала жодних проблем з диханням, а в її легенях оселилися бактерії, характерні для легень цих тварин.