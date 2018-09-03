Nestle персоналізує дієти з допомогою ДНК

ДНК дозволяє виявити сприйнятливість до таких поширених захворювань, як високий рівень холестерину, діабет.

Компанія Nestle хоче на основі тестів ДНК створювати і продавати індивідуальні плани харчування.

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Як повідомляє Bloomberg, таке харчування, на думку компанії, збільшить тривалість життя і збереже здоров'я людей, передає kommersant.

Для експерименту були обрані 100 тис. осіб з Японії, яким видали прилади для збору ДНК у себе вдома. Через додаток випробовувані роблять фотографії того, що вони їдять, а Nestle потім рекомендує дієтичні зміни і пропонує спеціалізовані добавки, які можна підсипати або змішати з різними харчовими продуктами, включаючи чай.

ДНК дозволяє виявити сприйнятливість до таких поширених захворювань, як високий рівень холестерину, діабет. Сама програма може коштувати до $600 на рік і буде надавати капсули, які роблять багатими на поживні речовини чаї, коктейлі та інші продукти, наприклад, вітамін-збагачені закуски.