этот материал доступен на русском

Nestle персоналізує дієти з допомогою ДНК

19:17, 03 вересня 2018
Зарубіжні новини
183 0
Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожNestle зменшить кількість цукру в шоколаді

Як повідомляє Bloomberg, таке харчування, на думку компанії, збільшить тривалість життя і збереже здоров'я людей, передає kommersant.

Для експерименту були обрані 100 тис. осіб з Японії, яким видали прилади для збору ДНК у себе вдома. Через додаток випробовувані роблять фотографії того, що вони їдять, а Nestle потім рекомендує дієтичні зміни і пропонує спеціалізовані добавки, які можна підсипати або змішати з різними харчовими продуктами, включаючи чай.

ДНК дозволяє виявити сприйнятливість до таких поширених захворювань, як високий рівень холестерину, діабет. Сама програма може коштувати до $600 на рік і буде надавати капсули, які роблять багатими на поживні речовини чаї, коктейлі та інші продукти, наприклад, вітамін-збагачені закуски.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДНК#дієта#Nestle