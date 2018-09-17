Популярний в Україні препарат назвали смертельно небезпечним

Для здорових людей віком від 70 років аспірин може нести ризик внутрішніх крововиливів, потенційно смертельних, зазначають учені.

Приймати по таблетці аспірину в день літнім людям рекомендують багато медиків, але нове дослідження показує, що це може завдати шкоди здоров'ю.

Дослідники встановили, що для здорових людей віком від 70 років аспірин може нести ризик внутрішніх крововиливів, потенційно смертельних, передає ВВС.

Результати експерименту експерти називають надзвичайно важливими і попереджають, що аспірин не варто приймати щодня без рекомендації лікаря.

Повністю здорові люди іноді самостійно приймають по таблетці в день, щоб знизити ризик серцевих захворювань. Крім того, існує теорія, що аспірин слід приймати в превентивних цілях проти раку. Щодо цього проводиться кілька досліджень, однак медики поки не зробили жодних висновків.

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Досі дослідження корисних властивостей аспірину проводилися в основному на людях середнього віку, і у вчених дедалі більше доказів того, що у міру того як ми старіємо, ризики, пов'язані з прийомом аспірину, зростають.

Об'єктами дослідження, про яке йдеться, стали майже 20 тисяч жителів Австралії віком за 70, які жодного разу не переносили серцевих захворювань. Половині учасників дослідження протягом п'яти років кожен день давали по невеликій дозі аспірину.

Як випливає з трьох статей про експеримент, аспірин ніяк не допоміг їм знизити ризик хвороби серця.

У цілому аспірин виявився некорисним та навіть призвів до того, що почастішали випадки шлункової кровотечі, пишуть вчені.

"Ці знахідки допоможуть багатьом лікарям, які вже давно сумніваються, чи рекомендувати аспірин здоровим пацієнтам", - говорить професор Джон Макніл з австралійського Університету Монаша.

Професор Пітер Ротуелл з Оксфордського університету вважає, що результати дослідження цілком однозначні.

"Приймати аспірин, якщо ви здорові, вам понад 70 років і ви не переносили інфаркт, практично некорисно, - каже він. - Таким чином, самостійно приймати аспірин без припису лікаря я не рекомендую".

Якщо ви вже давно приймаєте аспірин у малих дозах, різко зупинятися теж не можна, додає Ротуелл. Це може призвести до ускладнень, тому краще проконсультуйтеся з лікарем.