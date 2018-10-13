Вчені - плацебо допомагає навіть пацієнтам, які знають, що це пустушка

Ракові хворі, які у відкриту приймали плацебо, переносили терапію набагато краще контрольної групи, що не одержувала ніяких додаткових таблеток.

Стан ракових хворих, які отримували плацебо для полегшення наслідків терапії, поліпшувався навіть у тому випадку, якщо пацієнту заздалегідь повідомляли, що таблетки не містять ніяких лікарських препаратів.

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Таке дивовижне спостереження зробила команда медиків з бостонського Інституту вивчення раку, передає Бі-бі-сі. Це не перше подібне дослідження. Якщо раніше вважалося, що ефект плацебо пояснюється виключно психологією пацієнта, впевненого, що приймає ліки, то тепер лікарі все частіше зустрічаються з тим, що таблетки-пустушки допомагають і тим, кого спочатку попереджають: це не ліки.

"Відкрита плацеботерапія виявилася ефективною для пацієнтів, які відчували нудоту, болі, які страждають від мігрені і запальних процесів травної системи", - констатує провідний автор роботи Ерік Жоу.

При цьому реальні ліки для полегшення стану пацієнтів часто дають побічні ефекти, які повністю відсутні при прийомі пустушки. Не кажучи вже про те, що плацеботерапія в сотні разів дешевша.

Тим не менш, ракові хворі, які у відкриту приймали плацебо, переносили терапію набагато краще контрольної групи, що не одержувала ніяких додаткових таблеток.

Як це працює, вчені поки не розуміють. Одна з версій полягає в тому, що стан пацієнта покращується від самого факту прийому таблетки, який запускає звичний психологічний механізм: "прийняв таблетку - полегшало".

Частково ця теорія підтверджується тим, що після прийому ліків люди часто відчувають себе краще буквально протягом декількох хвилин, хоча сам препарат починає діяти значно пізніше.