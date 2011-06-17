У Китаї через повінь евакуйовано понад півмільйона осіб
09:06, 17 червня 2011Зарубіжні новини
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У Китаї армія мобілізована для ліквідації наслідків повені, через яку понад 555 тисяч осіб було евакуйовано в семи провінціях.
Як повідомляє «Газета.ру», число загиблих, за даними державних ЗМІ, зросло до 105 осіб, 65 осіб зникли безвісти.
Зливи після тривалої засухи викликали повені й зсуви грунту в районі річки Янцзи.
У четвер у провінції було зруйновано дві дамби, ще два міста і 12 сіл були затоплені.
Влада поки зберігає рівень сповіщення про стихійні лиха на найвищому рівні.
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