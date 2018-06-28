Трави "для настрою" та душевного здоров'я

Перепади настрою - абсолютно звичайне явище для нас, нічого ненормального в тому немає. А якщо ми говоримо ще і про жінок, то це, швидше, навіть не аномалія, а норма.

Як з цим боротися? Чи варто списувати дамські капризи на магнітні бурі або особливо "психічно неврівноважені" днинки?

Можливо. Але є і пропозиція - не шукати причину, а надати засіб, як впоратися з цим.

Ми запропонуємо вам декілька абсолютно нешкідливих засобів, корисних для заспокоєння ваших нервів і просто необхідних для відмінного настрою!

Меліса

Лимонна м`ята - добре всім відомий антидепресант.

Болить голівонька? Або, може, спати перестали - переутомились/перенервували/закохалися врешті-решт?

Заваріть собі м`ятний чай і насолоджуйтеся гармонією і розслабленням.

До речі кажучи, німецькі ченці, спасибі від імені всіх меланхоліків (!), придумали диво-рецепт з лимонної м`яти.

•10 г меліси (сухої)

•1 л горілки

•1 г подрібненого кореня дягеля

•щіпка меленого мускатного горіха

•шкірка 1 лимона

•декілька растовчених насінин коріандру

•1-3 пуп`янка гвоздики.

Всі інгредієнти перемішайте і настоюйте протягом 2-х тижнів. Після того, як процідите настойку через тканину або марлю, можете додавати це "зілля" в чай. Забудете про поганий настрій і мігрень - принаймні, в 18 столітті допомагало!

Звіробій

Найосновніший, мабуть, натуральний антидепресант.

Звіробій зазвичай призначають або рекомендують тим людям, хто схильний до депресій, хто частенько знаходиться в тривозі, хто переживає по кожній дрібниці і легко може втратити спокій і здоровий сон.

Цей транквілізатор абсолютно безпечний у вживанні - ні про яке звикання не може йтися. Крім того, настойку звіробою можна пити навіть більше однієї склянки в день. Отже, відчуваєте, що з настроєм поганим ви ось-ось не упораєтеся - термос із смачненьким відваром під пахву і вперед абикуди!

Глід

Для тих, хто дуже вже неспокійний і без переживань навряд чи може уявити своє існування, глід - чудове рішення!

Плоди глоду корисні також і сердечникам. Він нормалізує ритм сердечка, а також врегулює ваш тиск. Що вже говорити про настрій - з настойкою глоду (1 ложка глоду + 1 скл. води) ви забудете про тривоги і інші непотрібні вашому настрою нелади.

Розмарин

Дуже популярна рослина. Відома, мабуть, більше як кулінарна, ніж лікарська.

Взагалі, його можна сміливо назвати універсальним помічником. Розмарин турбується не лише про ваш настрій, але й про загальне самопочуття і стан організму в цілому.

Свіжий камфорний аромат розмарину нагадає вам море. Вже одне це варте гармонії!

Раніше розмарин часто використовували в релігійних обрядах - духів виганяли, уявіть собі, саме цією рослиною. А в деяких країнах його дарували молодим на весілля.

Ваше сердечко буде раде розмарину, не сумнівайтеся.

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