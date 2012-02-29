Прийом снодійного наближає смерть

Регулярне споживання снодійного збільшує ймовірність передчасної смерті в 4 рази, довели американські учені.

В ході дослідження, що продовжувалося 2,5 року, вони спостерігали за 10,5 тис. добровольців, що приймали снодійне в різних дозах. З`ясувалося, що серед людей, що приймали від 18 до 132 доз снодійного в рік, ризик передчасної смерті був вищий в 4,6 разу. Ті, хто приймав менше 18 доз, також мали підвищений ризик (він підвищувався в 3,6 разу).

Крім того з`ясувалося, що прийом снодійного у великих дозуваннях на 35% підвищує ймовірність розвитку ракових пухлин.

likar.info