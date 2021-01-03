Таким чином у країні хочуть зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

У Греції оголосили про посилення карантинних обмежень ще на один тиждень через велику кількість нових випадків коронавірусу.

Таким чином у країні хочуть зменшити навантаження на систему охорони здоров’я. Про це повідомив представник грецького уряду Стеліос Пецас, пише НВ.

Які будуть діяти обмеження

Карантинні обмеження набули чинності 3 січня і триватимуть до 11 січня:

Забороняються доставка товарів з комерційних магазинів, робота книгарень, перукарень, послуги з догляду за нігтями, полювання та риболовля.

Окрім цього, з 21:00 до 5:00 діє заборона на поїздки. Винятки є лише в тому разі, якщо хтось прямує на роботу або ж звертається по медичну допомогу.

Окрім того, будуть зачинені церкви, у день Богоявлення не буде освячення води на відкритому повітрі.

Водночас в уряді наголосили, що в разі покращення епідеміологічної ситуації 11 січня можуть знову відчинити школи.

Коронавірус у Греції

У Греції з 7 листопада діє режим ізоляції з комендантською годиною з 21:00 по 5:00 за місцевим часом. 14 грудня карантин продовжили.

Станом на 3 січня в Греції виявили майже 140 тисяч випадків захворювання на COVID-19, майже 10 тисяч пацієнтів одужали, 4921 — помер.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН