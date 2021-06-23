Тепер препарат буде називатися Spikevax.

Американська компанія Moderna вирішила зміни назву своєї вакцини від коронавірусу, яка до цього збігалася з назвою самої компанії.

Про це повідомляється на сайті Європейського агентства лікарських засобів.

Тепер препарат від Moderna буде мати назву Spikevax. Про причини зміни назви Moderna не повідомляє.

Вакцина від коронавірусу компанії Moderna

30 листопада 2020 року американська компанія Moderna повідомила, що ефективність її вакцини проти коронавірусу досягає 94,1%, а для запобігання тяжкого перебігу хвороби - 100%.

На початку травня Всесвітній конгрес вакцин визнав препарат Moderna кращої вакциною від COVID-19. У шорт-лист тоді потрапили AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer / BioNtech.

ЕМА підтвердило безпеку вакцини Moderna на початку березня. В кінці квітня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла цей препарат в список рекомендованих вакцин для екстреного використання.

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Автор: Олег Давигора