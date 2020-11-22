Засновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс передбачив початок нової пандемії вже в найближчому майбутньому.
Про це повідомляється в його подкасті, присвяченому наслідкам COVID-19.
Гейтс вважає, що людству не вдасться уникнути нової пандемії. За його прогнозом, вона може початися вже через три роки, а при кращому розкладі - через 20 років.
Однак у будь-якому випадку, на думку засновника Microsoft, наступного разу людство буде готове до пандемії набагато краще, ніж було готове до смертельної інфекції COVID-19. Він упевнений, що до наступної пандемії будуть розроблені системи тестування потенційних носіїв інфекції та механізми введення карантину.
Раніше Білл Гейтс спрогнозував, що в найближчі шість-вісім місяців хороших новин про боротьбу з пандемією COVID-19 чекати не варто.
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