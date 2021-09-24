На даний момент вакциновано близько 5,27 мільйона румунів, що становить 27,17% від загальної чисельності населення.

У Румунії у зв'язку зі зростанням нових випадків зараження коронавірусом влада прийняла рішення про необхідність введення бустерних доз вакцини від COVID-19 вже з 28 вересня.

У країні за день зареєстровано 6 тис. 789 нових випадків COVID-19. Як повідомляє Balcan Insight, це є найвищим показником за день з грудня 2020 року.

"Органи охорони здоров'я одноголосно вирішили ввести третю бустерну дозу, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, які більше шести місяців тому вакцинувалися другою дозою будь-якої з вакцин на основі мРНК", - повідомив Національний координаційний комітет з вакцинації проти COVID-19.

На даний момент вакциновано близько 5,27 мільйона румунів, що становить 27,17% від загальної чисельності населення.

Ситуація з коронавірусом у Румунії

Станом на 23 вересня загалом у Румунії виявили понад 1,1 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (33-є місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 35,9 тисячі осіб, видужали — понад 1 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, у США схвалили введення бустерної дози антиковідної вакцини Pfizer. Додаткове, третє щеплення рекомендовано отримувати людям у віці 65 років і старше, а також людям у віці 18-64 років, які можуть стикнутися з серйозними ускладненнями при захворюванні COVID-19.

Автор: Світлана Закелова