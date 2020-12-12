Перші дози вакцини надійдуть до лікарень штатів протягом доби.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) видало дозвіл на використання вакцини від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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FDA встановило, що вакцина відповідає встановленим критеріям для видачі дозволу. Отримані дані дають чіткі докази ефективності вакцини для запобігання коронавірусу. Ці дані також підтверджують, що переваги переважують відомі й потенційні ризики.

Вакцину рекомендували використовувати для громадян віком з 16 років.

Як пише NYT, США домовилися з компаніями-розробниками вакцини про поставку 100 мільйонів доз до березня 2021 року.

Кожен штат представив федеральному уряду список місць – переважно лікарень, – куди вакцину повинні поставити першочергово.

У Twitter президент США Дональд Трамп заявив, що перших громадян вже вакцинуватимуть менш як за 24 години. Процедура буде безкоштовною.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: Яна Ставська