У США щеплення від коронавірусу зняли на телекамери.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У Білому домі вакцину отримав 61-річний Майк Пенс. Також вакцинували його 63-річну дружину та 46-річного головного хірурга країни Джерома Адамса.
Наступного тижня вакцинують новообраного президента Джо Байдена.
Масова імунізація в США триває з початку тижня. Використовують препарат "Пфайзер-Біонтех", який ліцензували за прискореною процедурою.
У Білому домі провели щеплення від коронавірусу – процес знімали на телекамери
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