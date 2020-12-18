Масова імунізація в США триває з початку тижня.

У США щеплення від коронавірусу зняли на телекамери.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У Білому домі вакцину отримав 61-річний Майк Пенс. Також вакцинували його 63-річну дружину та 46-річного головного хірурга країни Джерома Адамса.

Наступного тижня вакцинують новообраного президента Джо Байдена.

Масова імунізація в США триває з початку тижня. Використовують препарат "Пфайзер-Біонтех", який ліцензували за прискореною процедурою.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН