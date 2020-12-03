Валері Жискар д'Естен помер на 95-му році життя.

Коронавірус забрав життя колишнього президента Франції Валері Жискара д'Естена - він помер у віці 94 років.

Про це повідомляє Reuters.

Жискар очолював Францію з 1974 по 1981 рік. Нещодавно його госпіталізували з коронавірусом, а помер він у своєму сімейному будинку на заході Франції через ускладнення, пов'язані з COVID-19. Вперше з респіраторними ускладненнями він потрапив до лікарні у вересні, а в середині листопада знову опинився під наглядом лікарів.

Екс-президент країни відомий тим, що керував модернізацією французького суспільства: за його правління дозволили розлучення за взаємною згодою і легалізацію абортів.

Прийшовши до влади після Шарля де Голя він поступився президентським постом Франсуа Міттерану.

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Автор: Юрій Годован