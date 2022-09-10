До заборонених увійшли пігменти кольорів, які містяться у двох третинах усіх фарб для татуювань, і альтернативи їм зараз немає

У 2023 році у ЄС заборонять продаж та використання таких пігментів фарб для татуювання, як Green 7 (темно-зелений) та Blue 15 (яскраво-синій) через вплив на здоров'я.

Про це повідомляє DW.

На думку експертів, ці пігменти містять канцерогенні речовини, які здатні викликати в організмі людини утворення злоякісних пухлин, доброякісних новоутворень, а також тяжких алергічних реакцій. Варто додати, що вищеназвані пігменти кольорів містяться у двох третинах усіх фарб для татуювань, і альтернативи їм зараз немає.

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На ринку фарб для татуювань є десятки тисяч відтінків. До їхнього хімічного складу можуть входити близько 100 речовин. Серед них є органічні та неорганічні пігменти, носії, загусники, розчинники, стабілізатори, консерванти, елементи для блиску та різкості малюнка тощо.

Зазначається, що більшість з них було створено штучно для інших цілей, а тому вони можуть нашкодити і шкірі, і здоров'ю в цілому.

"Насамперед пігменти фарби потрапляють у прилеглі лімфатичні вузли. Червоне татуювання на плечі означає, що прилеглі лімфатичні вузли такі ж червоні. І так буде все життя", - каже Вольфґанґ Боймлер, співробітник клініки дерматології в Регенсбурзі та експерт з татуювань.

За його словами, вченими вже доведено, що пігменти від кольорових татуювань потрапляють і в печінку, а також, швидше за все, і в нирки. Таким чином вони "роблять подорож по всьому організму".

Нагадаємо, футболістам національної збірної Китаю наказали більше не робити татуювань.

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