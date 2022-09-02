У першому півріччі 2022 року середня заробітна плата лікарів становила 21 тис. грн (у 1,5 рази більше, ніж у 2021 році), середнього медичного персоналу – близько 15 тис. грн (на 34% більше, ніж у 2021 році).
Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів з посиланням на дані Національної служби здоров’я.
"Найвища середня заробітна плата в закладах екстреної медичної допомоги: лікарі – 27 тис. грн, середній медичний персонал – 20 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обсяг видатків на охорону здоров’я на 2022 рік за загальним та спеціальним фондом становить у цілому за зведеним бюджетом 228,6 млрд грн (4,9% до ВВП).
За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у липні уряд отримав грант у 1,7 млрд дол. від уряду США через механізм Цільового фонду Світового банку, який було спрямовано на покриття витрат загального фонду держбюджету для оплати медичних послуг за програмою медичних гарантій.