19-річна мешканка Кривого Рогу під час застілля разом зі своїм співмешканцем забила власну матір.
Про це повідомляє відділ комунікації місцевої поліції.
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На місце події правоохоронці виїхали у ніч на 13 січня – після того, як до них надійшов дзвінок про імовірне вчинення злочину в одній з квартир міста.
Як встановили працівники Криворізького відділу поліції, напередодні померла разом зі своєю донькою та її 26-річним співмешканцем розпивали спиртні напої.
Під час розмови між ними виникла сварка, в ході якої підозрювані нанесли тяжкі тілесні ушкодження 47-річній жінці. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.
Обох підозрюваних затримали. Невдовзі їм обиратимуть запобіжний захід.
За даним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
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