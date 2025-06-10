Рішення було внесено до порядку денного пленарного засідання як невідкладне.

Депутати Київради висловили недовіру першому заступнику голови Київської міської держадміністрації Миколі Поворознику. Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали на сьогоднішньому засідання Київради 74 з 95 зареєстрованих в сесійній залі депутати.

Питання було внесено до порядку денного як невідкладне депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Вітренко. Прийняте рішення передбачає також заборону Поворознику користуватись службовим майном. Зокрема про це Вітренко написав у Telegram.

"Київська міська рада проголосувала за недовіру та заборонила Поворознику користуватися будь-яким майном громади - від службових кабінетів і авто до техніки й комунальних приміщень. Це не формальність. Це сигнал", - прокоменутвав депутат.

Відео дня

Він додав, що Поворозник має піти з посади і наразі "хід за мером". "Чекаємо вольового рішення від Віталія Кличка", - зазначив Вітренко. Він нагадав, що відповідно до інформації, що потрапила від журналістів у публічний постір, Поворозник з іншими чиновниками в День жалоби гуляли "з віскі й шашликами".

Останні відомо про Миколу Поворозника

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня у мережі поширилось відео, на якому зафільмовано, як під час Дня жалоби в Києві за загиблими внаслідок російського удару, який було завдано 24 квітня, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час на комунальній території Вишгородського "Водоканалу".

Як зазначав Informer, 25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби за 12 загиблими у Святошинському районі столиці внаслідок російського удару. І саме цього дня чиновники КМДА влаштували свято.

Водночас Поворозник у Facebook написав, що журналістське розслідування — це маніпуляції, спрямовані на дискредитацію чиновників КМДА. Він запевняв, що ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було, а просто "сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися".

Поворозник обіймає посаду першого заступника голови КМДА з 21 грудня 2017 р. У 2020 році Поворозник був тимчасово відсторонений від виконання обов’язків на посаді першого заступника голови КМДА. Тоді він потрапив у скандал, пов’язаний з підозрою у хабарництві, але проходив у справі як свідок. Після завершення розслідування у березні 2021 р. Поворозник повернувся до своїх посадових обов’язків.

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