Стан поранених під час вибуху поліцейський задовільний.

Правоохоронці встановили особу жінки, яка вчора принесла в райвідділ поліції на Одещині вибухівку і сама загинула під час вибуху.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдівіліс. Вона нагадала, що внаслідок вибуху поранено трьох поліцейських і розповіла, в якому стані вони зараз. "Їм надана медична допомога. Наразі вони перебувають у задовільному стані. Правоохоронці встановили особу жінки. Це місцева жителька, 1989 року народження", - сказала речниця.

За її словами, розслідування проводить СБУ, встановлюють ймовірних замовників та інших осіб, причетних до цього злочину. За інформацією Гірдівіліс, не виключається, що це замовлення спецслужб РФ.

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Як відомо, росіяни вербують українців не тільки дорослих, а й дітей, здійснювати подібні теракти. Як зазначила речниця, це є пасткою - спецслужби Росії пропонують за ці злочини гроші, які потім не платять. В результаті ці люди самі стають мішенню, жертвою, або отримують покарання у вигляді позбавлення волі.

Речниця розповіла, що зазвичай таким завданням передують простіші, наприклад, зробити фото якогось об'єкта. Потім, якщо виконавці відмовляються виконувати "доручення" щодо перенесення вибухівки, їх шантажують, зокрема "зливом" інформації в СБУ чи поліцію.

"У разі погодження на таку роботу, виконавці можуть бути ліквідовані спецслужбами Росії", - констатувала Гірдівіліс.

Вибух у відділі поліції в Одеській області

У місті Біляївка Одеської області 23 березня стався вибух у райвідділі поліції, в результаті чого загинула жінка, яка й принесла вибухівку. Поранення отримали троє поліцейських. Згодом стало відомо, що подію кваліфікували як теракт – провадження розпочато за ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").

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