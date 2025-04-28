Окрім президента-втікача, вирок отримав і колишній заступник начальника УДО.

Четвертий президент України отримав другий вирок в українському суді - 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, було ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України.

Так, Подільський районний суд Києва визнав їх винними у вчиненні злочинів та призначив покарання.

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Для колишнього президента України - 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Екс-заступнику начальника УДО - 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

"Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року екс-президент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО", - зазначили в прокуратурі.

Підкреслюється, що політ здійснювався поза пунктом пропуску через держкордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил Росії із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому у місті Єйськ.

Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, попрямували до військового аеродрому "Гвардійське" на території Криму.

"Надалі екс-президент прийняв рішення за сприяння ЗС РФ остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Автономної Республіки Крим екс-президента вивозили морським шляхом російські військові", - нагадали у ОГП.

Так, у результаті разом з екс-президентом морським судном із Севастополя до Росії виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Також зауважується, що маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу Росії. "Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії", - додали у прокуратурі.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

У прокуратурі нагадали, що це вже другий вирок колишньому президенту: у січні 2019 року його було засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.

Також раніше було повідомлено про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки президента України Управління державної охорони за фактом дезертирства (ч. 2 ст. 408 КК України).

Справа проти Порошенка

Як повідомляв УНІАН, раніше в Офісі генпрокурора заявляли про відкриття кримінальних проваджень проти п'ятого президента України Петра Порошенка та ще чотирьох осіб. У грудні 2021 року йому було повідомлено про підозру у скоєнні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Матеріали Крижопільського районного суду Вінницької області демонструють, що дружина Порошенка Марина подала на нього позов до суду - про розподіл майна.

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