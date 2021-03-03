Упродовж 2020 року 190,5 тисячі застрахованих осіб знаходились на лікарняному по догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі за хворими дітьми до 14 років. Фонд соціального страхування України (ФСУ) компенсував їм втрачений за весь період здійснення догляду заробіток на загальну суму 630,6 млн гривень.
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Про це повідомляє прес-служба ФСУ.
Як повідомляється, загалом працюючі українці провели на лікарняних у зв’язку із потребою догляду за хворими родичами понад 2 мільйони оплачених за кошти Фонду днів. Здебільшого догляд здійснювався за хворими дітьми.
Фінансування такої допомоги здійснюється ФССУ, починаючи з першого дня і за весь час непрацездатності з цієї причини. Середньоденний розмір виплати склав за підсумками минулого року 308,49 гривні, що на 18,7% більше, ніж у 2019 році.
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