Експерти вважають, що ризик переривання бізнесу, пов'язаний з пандемією, більшою мірою ендогенний і не підкоряється «законам природи».

Експерти перестрахувальної компанії SCOR дійшли висновку, що пандемії не підлягають страхуванню через те, що страховики не в змозі покрити таку кумуляцію ризику і накопичення збитків, що ще більше посилюється глобальним характером пандемічного ризику.

Читайте такожЗбитки страховиків від коронавірусу перевищили $100 мільярдівКрім того, географічна диверсифікація портфелів ризиків неефективна і фактично посилює накопичення збитків для глобальних перестраховиків, попереджає SCOR.

Перестраховик також вважає, що ризик переривання бізнесу, пов'язаний з пандемією, більшою мірою ендогенний і не підкоряється «законам природи».

Це дуже сильно залежить від конкретних заходів, вжитих урядами для стримування поширення коронавірусу. Операційні збитки, яких зазнали підприємства, в основному пов'язані з цими карантинними заходами і обмеженнями, які в підсумку обмежили або зупинили комерційну діяльність.

Експерти SCOR заявляють, що ця небезпека унеможливлює оцінку ризиків та розрахунок страхових премій.

Інша причина того, чому це нестрахувальний ризик - це зв'язок ризику з потенційними проблемами вибірковості і морального ризику. Тільки компанії в найбільш постраждалих секторах будуть купувати страховий захист, якщо він не є обов'язковим, що може викликати питання у учасників страхового ринку.

Обов'язкове страхування поставило б компанії в таких секторах, як електронна комерція, в несправедливе становище, оскільки вони не обов'язково виграють від отримання страхового захисту, не маючи фізичних магазинів, передає Форіншурер.

У цьому випадку покриття витрат на ізоляцію третіми сторонами (страховиками) створить очевидну проблему морального ризику для урядів, які більше не братимуть на себе економічні витрати прийнятих ними рішень. SCOR вважає, що відповідальність за покриття вартості економічних наслідків такої серйозної кризи лежить на уряді за допомогою механізмів перерозподілу, які розподіляють витрати на всіх економічних агентів і навіть на кілька поколінь.

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Автор: УНІАН