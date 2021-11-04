ФСС профінансував 45 одноразових страхових виплат для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок захворювання на COVID-19.

Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив одноразову страхову виплату для лікаря-інфекціоніста з Житомирської області, якому було встановлено ІІІ групу інвалідності внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Сума одноразової допомоги за кошти державного бюджету склала 681 тис. грн.

Кошти перераховано Фондом відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Допомога надійде на рахунок медичного працівника упродовж декількох банківських днів.

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Загалом станом на сьогодні ФСС профінансував 45 одноразових страхових виплат за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого профзахворювання на COVID-19.

У Фонді нагадали, що розмір зазначеної одноразової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності і складає:

• для осіб І групи інвалідності – 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

• ІІ групи інвалідності – 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

• ІІІ групи інвалідності – 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Автор: Ірина Погоріла