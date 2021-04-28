Вімблдонський турнір був скасований вперше за 75 років.

Організатори Вімблдонського турніру з тенісу отримали повну страхову виплату в розмірі 180 млн фунтів стерлінгів (приблизно $250 млн).

Страховка була виплачена за скасування змагань у 2020 році через пандемію коронавірусу, передає lb.ua.

Цього року турнір "Великого шолома" планують провести в передмісті англійської столиці з 28 червня по 11 липня, трибуни будуть заповнені на чверть.

Також на матчах працюватимуть лінійні судді, яких вирішили не замінювати на систему Hawk-Eye Live.

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Вімблдон щорічно транслюють 80 телевізійних компаній, у висвітленні турніру беруть участь більш ніж 3000 теле-, радіо- і газетних журналістів і фотографів.

Скасування Вімблдону: що відомо

Першість була запланована у Великобританії з 29 червня по 12 липня 2020 року. Вімблдонський турнір був скасований вперше за 75 років. Тоді змагання не відбулися через Другу світову війну.

134-й розіграш буде проходити вже у 2021-му році з 28 червня по 11 липня.

Нагадаємо, через пандемію СOVID-19 в Європі були зупинені практично всі спортивні змагання, в тому числі й тенісні турніри.

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Автор: Олександр Топчій