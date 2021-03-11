Зареєстровано відповідний законопроект.

Ліміт страхових виплат під час ДТП в Україні можуть збільшити - відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді.

Як передає ТСН, проект закону №5198 передбачає внесення змін до статті 9 закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зміни передбачають встановлення ліміту страхової виплати за шкоду майну по ДТП в 30 мінімальних зарплат, а за шкоду життю і здоров'ю - 60 "мінімалок".

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Діючі зараз розміри виплат передбачають максимальну страхову компенсацію за заподіяння шкоди здоров'ю в розмірі 360 тисяч гривень, за шкоду майну - 180 тисяч. У разі, якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.

Як уточнюється, на даний момент в Україні виплати за автоцивілкою за нанесення шкоди життю і здоров'ю становлять 260 тисяч гривень, а за шкоду майну - 130 тисяч гривень. Ці цифри не "прив'язані" до жодного показника й діють від 2019 року.

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Автор: Юрій Годован